România la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026

Motto: „Un sportiv adevărat e un cavaler în toate manifestările vieții”.

Liviu REBRREANU (1885-1944), prozator și dramaturg român

Cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice (JO) de Iarnă se va desfășura în perioada 6 – 22 februarie 2026, în Italia, la Milano – Cortina, la care vor participa peste 3.500 de sportivi din 93 de țări. Aceștia vor concura pentru 735 de medalii, la 16 discipline sportive olimpice: schi alpin, biatlon, bob, schi fond, curling, patinaj artistic, patinaj viteză, patinaj viteză short-track, schi freestyle, hochei pe gheață, sanie, combinată nordică, skeleton, sărituri cu schiurile, schi-alpinism/ski mountaineering (noul sport olimpic!) și snowboard.

Președinta Comitetului Internațional Olimpic, Kirsty Leigh Conventry, a declarat că sportivii ruși și belaruși vor concura doar în nume personal, fără să poarte drapelul național și fără intonarea imnului de stat al țării lor.

Pentru prima dată în istoria JO de Iarnă, ceremonia de deschidere nu va fi exclusiv într-un singur loc. Vor fi patru ceremonii de deschidere: la Milano – principală și trei secundare, la Cortina d′Ampezzo, Livigno și Predazzo. Întrecerile se vor desfășura în opt localități: Antholz (biatlon), Bormio (schi alpin și schi-alpinism), Cortina d’Ampezzo (bob, curling, skeleton, ski alpin și sanie), Livigno (schi freestyle și snowboarding), Milano (patinaj artistic, hochei pe gheață, patinaj viteză și short-track), Predazzo (schi sărituri și combinată nordică) și Tesero (schi fond și combinată nordică). România a desemnat șapte purtători de drapel: Milano – Julia Sauter; Livigno – Kata Mandel și Alexandru Ștefănescu; Predazzo – Tóth Daniela și Paul Pepene; Cortina d′Ampezzo – Raluca Strămăturaru și Mihai Tentea. De menționat că, Cristian Chivu, antrenorul echipei de fotbal „Inter Milano”, va purta torța olimpică înaintea ceremoniei de deschidere!

Va fi un spectacol cu artiști de renume mondial, realizat de Compania „Balich Wonder Studio”, sub coordonarea renumitului regizor Marco Balich.

Mascotele Jocurilor Olimpice sunt două hermeline/hermine, frați gemeni: Tina (diminutiv de la Cortina) și Milo (diminutiv de la Milano), care vor fi însoțite în călătoria lor olimpică de șase ghiocei botezați „The Flo”.

Conform datelor primite de la doamnele Simona Tabără Amânar – director al Academiei Olimpice Române și Liliana Dorneanu – expert sportiv la Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR), Delegația României este condusă de către Șeful de Misiune Florin Mișcă – secretar general adjunct al COSR, fiind formată din 29 de sportivi (28 titulari și o rezervă), care vor concura la opt discipline olimpice și vor fi cazați în șase Sate Olimpice.

Biatlon: Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea, George Buta, George Colțea, Raul Flore și Dmitrii Shamaev, însoțiți de antrenorii – Vasile Gheorghe, la feminin; Gheorghe Stoian – principal la masculin, Sorin Gîrbacea și Cristian Moșoiu – secunzi.

Bob: Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu și Mihai Tentea –titulari și Andrei Nica – rezervă, însoțiți de antrenorii Iulian Păcioianu – principal și Dorin Grigore – secund.

Patinaj Artistic: Julia Sauter, însoțită de către antrenoarea Roxana Luca.

Sanie: Corina Buzățoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu, Valentin Crețu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan și Darius Șerban, însoțiți de antrenorii Alexandru Comșa – principal și Radu Eugen – secund.

Sărituri cu schiurile: Tóth Daniela, Delia Folea, Daniel Cacina și Mihnea Spulber, însoțiți de antrenorii Florin Spulber – principal și Adrian Comănescu – secund.

Schi alpin: Sofia Moldovan și Alexandru Ștefănescu, însoțiți de antrenorii Luigi Rossi – la feminin și Andrei Burchiu – la masculin.

Schi fond: Delia Reit, Paul Pepene și Gabriel Cojocaru, însoțiți de antrenorii Ioan Lungociu –principal și Ioan Poponeci – secund.

Snowboard: Kata Mandel și Henrietta Bartalis, însoțite de antrenorii Kinda Géza – principal și Reisz Zoltán – secund.

Alături de aceștia, vor fi prezenți: Mihai Claudiu Covaliu – președinte al COSR, George Boroi – secretar general al COSR, Dragoș Robert Tătaru – adjunct șef misiune, Liliana Dorneanu – coordonator Sat Olimpic Milano, Alina Carmen Alexoi – atașat presă și Cristian Gheorghe Nistor – fotograf. De asemenea, sportivii noștri vor beneficia de ajutorul celor patru medici, trei kinetoterapeuți, un maseur, doi servicemeni și un consultant științific.

O parte a sportivilor participanți a sosit deja în Italia, iar Satul Olimpic din Milano a fost inaugurat luni, 2 februarie 2026, de către Kirsty Leigh Coventry. Jocurile Olimpice se vor deschide oficial în data de 6 februarie 2026, însă unele sporturi au început competiția în 4 și 5 februarie 2026. Ca atare, acești sportivi nu ar putea participa la ceremonia centrală din Milano!

Iată, Mesajul doamnei Kirsty Leigh Conventry, din Broșura „Milano Cortina 2026”: „(…) Aceste Jocuri au o semnificație aparte și pentru Mișcarea Olimpică. Milano Cortina va fi prima ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă modelată de reformele Agendei Olimpice – cea mai echilibrată din punct de vedere al participării de gen din istorie; organizată în locații emblematice și cadre naturale spectaculoase; valorificând infrastructura existentă și extinzând competițiile în regiuni în care sporturile de iarnă fac parte din identitatea locală. Este un nou model care demonstrează cum sustenabilitatea, tradiția și inovația pot funcționa împreună. Dar, mai presus de orice, Jocurile Olimpice înseamnă mult mai mult decât competiție. Ele sunt un simbol al păcii și unității într-o lume prea des divizată de conflicte. Oricine a vizitat un Sat Olimpic cunoaște acest spirit – sportivi din toate colțurile lumii, din culturi diferite, care trăiesc împreună și se respectă reciproc. Concurența este intensă, dar îmbrățișările sunt sincere, ca între oameni uniți de aceleași speranțe și visuri. Jocurile Olimpice scot la lumină ce este mai bun în umanitate și valorile care ne unesc ca o singură familie umană. Acesta este mesajul puternic care va răsuna din Italia către întreaga lume. Italia va scrie următorul capitol din istoria olimpică, un capitol marcat de pasiunea și spiritul inconfundabil al acestei țări”.

Deschiderea Jocurilor Olipice de Iarnă și întrecerile sportivilor vor fi transmise de: TVR1, TVR Sport, Eurosport 1 și Eurosport 2. De asemenea, vor fi transmise și online, de HBO Max.

Singura medalie olimpică a României la sporturile de iarnă este cea de bronz, cucerită la Jocurile Olimpice de Iarnă Grenoble (Franța) 1968, la bob două persoane, de Ion Panțuru și Nicolae Neagoe. Să sperăm că sportivii noștri sunt încrezători în motto-ul propus de COSR – „Mai Sus, România!”, și vor avea o evoluție bună, pe măsura pregătirii acestora și a așteptărilor multor milionane de români, iubitori ai sportului! Așadar, se cuvine ca, oriunde ne-am afla, să fim cu inima lângă fiecare sportiv, să le transmitem energia noastră pozitivă pentru a-și depăși cea mai bună performanță sportivă a lor!

Hai, ROMÂNIA!

prof. Marin ȘTEFAN – UZPR,

publicist, Șimleu Silvaniei