Tinere talente din Sălaj, invitate la cea de-a XVII-a ediție a Festivalului-concurs „Mândru Cântec Sălăjean”

Festivalul-concurs județean de interpretare a cântecului popular „Mândru Cântec Sălăjean” ajunge la cea de-a XVII-a ediție și va avea loc în a doua jumătate a lunii viitoare, în perioada 27-29 martie, în sala „Porolissum” al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj.

Evenimentul este destinat tinerilor interpreți amatori din județul Sălaj și are ca scop descoperirea și promovarea tinerelor talente, valorificarea cântecului popular autentic, introducerea acestuia în circuitul valorilor spirituale și prezentarea costumului popular din zonele etnofolclorice ale județului.

Festival dedicat tuturor tinerilor

În data de 27 martie 2026, la sediul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, va avea loc concursul destinat preșcolarilor și elevilor claselor I-IV, soliști vocali și instrumentiști amatori din județ, competiție ce are ca miză trofeul „Mândru Cântec Sălăjean”. Concursul este adresat copiilor aparținând a două grupe, preșcolari și elevi ai claselor I-IV. Mai mult, fiecare participant va interpreta o melodie cu specific zonelor etnofolclorice sălăjene. În aceeași zi, concurenții se vor prezenta începând cu ora 9 pentru repetițiile necesare aferente acompaniamentului muzical, asigurat la pian de prof. dirijor Dorel Cioban, iar concursul propriu-zis va începe la ora 11.

Juriu format din profesioniști

Juriul, alcătuit din personalități din sfera folclorului, va aprecia calitățile vocal-interpretative, autenticitatea interpretărilor și a porturilor populare, urmând să fie acordate premii în valoare netă și diplome de participare. Pentru această secțiune va fi acordat Premiul I, în valoare de 250 de lei, Premiul al doilea, în valoare de 150 de lei, Premiul al treilea, în valoare de 120 de lei, dar și mențiuni, fiecare în valoare de 100 de lei, juriul având dreptul de a redistribui premiile și mențiunile în funcție de evoluția concurenților, în limita bugetului aprobat.

Tot în data de 27 martie, începând cu ora 17, vor avea loc preselecțiile pentru tinerii soliști vocali și instrumentiști amatori din ciclul gimnazial și liceal, în vederea participării la etapele de concurs programate pentru data de 29 martie.

Astfel, în 29 martie, elevii claselor V-VIII și IX-XII vor fi evaluați în funcție de categoria de vârstă și repertoriu. Concurenții din clasele gimnaziale vor interpreta un singur cântec de joc, specific zonelor etnofolclorice sălăjene, fără a prezenta doină sau baladă, în vreme ce participanții claselor liceale vor interpreta două melodii, respectiv o doină sau o baladă fără acompaniament orchestral și un cântec de joc cu acompaniament. Prezentarea concurenților va avea loc la ora 13, concursul urmând să înceapă la ora 14, iar acompaniamentul muzical va fi asigurat de orchestra Secției Ansamblul Folcloric „Meseșul” din cadrul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, condusă de dirijorul Dorel Ciobanu.

În aceeași zi, festivalul-concurs va continua cu etapa destinată soliștilor instrumentiști amatori din județul Sălaj, competiție adresată elevilor din clasele V-VIII și IX-XII. Concurenții din clasele gimnaziale vor interpreta o piesă populară specifică județului Sălaj, iar elevii de liceu vor susține două piese din repertoriul popular sălăjean. Sunt admise exclusiv instrumente utilizate în orchestrele de muzică populară, precum vioara, clarinetul, taragotul, saxofonul sopran, acordeonul, fluierul și naiul. Laureații acestor secțiuni vor avea posibilitatea de a fi promovați prin colaborări și participări la spectacolele Ansamblului Folcloric „Meseșul”.

Înscrieri deschise până în luna martie

Înscrierile pentru toate secțiunile festivalului sunt deschise până la data de 23 martie 2026. În ceea ce privește secțiunile destinate elevilor din clasele ginamizale și liceale, se vor acorda Premiul I, în uantum de 750 de lei, Premiul al doilea, în valoare de 500 de lei, Premiul al treilea, în valoare de 250 de lei, dar și mențiuni, fiecare în valoare de 150 de lei. Trofeul „Mândru Cântec Sălăjean”, în valoare de 1.500 de lei, va fi acordat celui mai bun concurent dintre secțiunile de soliști vocali și soliști instrumentiști. Mai mult, juriul își rezervă dreptul de a redistribui premiile și mențiunile în funcție de evoluția concurenților, în limita bugetului aprobat, iar hotărârile acestuia nu pot fi contestate.