Karatiștii zălăuani confirmă în competiții internaționale

Karatiștii de la ACS Cristian Dojo Zalău au participat zilele acestea la Kyokushin – Fullcontact Karate – Romanian International Cup 2025, competiție desfășurată la Sibiu. Zălăuanii au ocupat un extraordinar loc 4, din 73 de cluburi din 10 țări (peste 600 de sportivi): România, Ucraina, Ungaria, Polonia, Lituania, Suedia, Anglia, Bulgaria, Germania și Moldova.
Iată rezultatele zălăuanilor:
U12:
– Luca Petrușan – locul 2
U14:
– Bolduț Ian – loc 1 kata, loc 2 kumite
– Man Raisa – loc 1 kata, loc 4 kumite
– Sophia Lang – loc 2 kumite, loc 3 kata
U18:
– Ciupe Carina – loc 1 kata, loc 3 kumite
– Iris Bolduț – loc 3 kata
Seniori :
– Celia Stejeran – loc 1 kumite
– Ayana Nistor – loc 2 kumite
Clubul condus de Cristian Bolduț reușește an de an să aducă medalii, confirmând munca și seriozitatea de la acest club. Felicitări!
