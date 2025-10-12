Zeci de milioane de lei au fost alocate pentru bursele elevilor sălăjeni

Mii de elevi din județul Sălaj au beneficiat în anul școlar precedent de burse. Sprijinul financiar a fost acordat atât pentru recompensarea performanțelor și rezultatelor școlare, dar și pentru susținerea celor aflați în dificultate, precum situații financiare fragile și alte cazuri de natură socială.

În total, peste 18.000 de elevi sălăjeni au fost bursieri, iar valoarea totală a sumelor ajunge 42.885.110 de lei, potrivit datelor publicate de Inspectoratul Școlar Județean Sălaj.

Cei mai mulți elevi au beneficiat de bursa de ajutor social, iar alte mii au avut parte de bursele de merit, în urma rezultatelor școlare obținute. Mai mult, câteva zeci au avut parte de bursele de excelență:

Burse de excelență: 54 de beneficiari – 501.775 lei,

Burse de merit: 3.658 de beneficiari – 14.951.472 lei,

Burse de reziliență: 1.709 beneficiari – 4.683.687 lei,

Burse sociale: 12.338 de beneficiari – 21.295.607 lei,

Burse tehnologice: 529 de beneficiari – 1.452.569 lei.

Mai mult, 44 de elevi au fost beneficiarii sprijinului financiar alocat prin programul „Euro 200”. Acesta este oferit în fiecare an școlar pentru stimularea achiziționării de calculatoare și reprezintă echivalentul în lei, a 200 de euro pentru achiziția unui calculator personal nou. Suma totală acordată în anul școlar precedent a fost de 43.785 lei.