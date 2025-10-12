Investiții importante în comuna Băbeni

Finalizarea lucrărilor la Căminul Cultural din Băbeni au intrat în linie dreaptă, potrivit autorităților locale. Se lucrează intens la finisaje interioare și exterioare. La sediul primăriei, starea clădirii impune lucrări de refacere a șarpantei și se vor realiza recompartimentări interioare, pentru a se putea asigura intimitate, confidențialitate și calitate sporită pentru oameni în privința serviciilor publice din cadrul fiecărui compartiment (agricol-urbanism, social, taxe, stare civilă, audiențe, registratură, fond funciar, contabilitate). Capelele din Cliț și din Ciocmani vor fi recepționate în perioada următoare. Capela din Piroșa este în procedură de proiectare. Luni, 13 octombrie, încep lucrările la căminele de branșamente la rețeaua publică de apă în Băbeni și Ciocmani. Costul unei lucrări este de 1.950 de lei (plata se va face în două tranșe, conform propunerii primăriței Mariana Dănilă-Mureșan și acceptată de constructor). La această sumă se vor adăuga taxele fixe percepute de Compania de Apă Someș – aviz, contor, recepție – necesare la dosarul de contract între consumator și administratorul rețelei. Prin urmare, cheltuiala totală pe un branșament va fi de aproximativ 2.600 de lei pentru persoanele fizice. Ofertele primite de la alte firme de construcții doar pentru lucrările la cămine au cuprins prețuri de la 2.100 de lei la 3.200 de lei, unele specificând faptul că aceste costuri pot fi mai mari, în funcție de lucrare. Comuna Băbeni a autorizat firma care a propus cea mai bună ofertă calitate/preț, astfel încât să vină în sprijinul fiecărei familii.

Sursa foto: Facebook Primăria Băbeni