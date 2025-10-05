Ioja Anastasia, două medalii de bronz la Cupa Toamnei

Clubul Sportiv Nautica Porolissum Zalău a fost prezent la Cupa Toamnei, cea mai importanta competiție națională pentru sportivi cu vârstele intre 6-9 ani. Competiția a fost organizată de Liga Performanței în Natație, și s-a desfășurat la Bazinul Olimpic Otopeni, același bazin care, în urmă cu doar o lună, a găzduit Campionatul Mondial de Juniori.
Clubul a fost reprezentat de două sportive:
• Ioja Anastasia, la categoria 6–7 ani
• Pușcaș Sorana, la categoria 8–9 ani
Ioja Anastasia a avut o evoluție remarcabilă, obținând două medalii de bronz.
Iată rezultatele complete ale zălăuancelor:
Pușcas Sorana
– 50 m liber 38’ (locul 11/61)
– 50 m brass 54’ (locul 9/61)
– 50 m spate 44 ’(locul 5/61)
– 50 m fluture 46’ (locul 7/61)
Ioja Anastasia
– 𝟓𝟎 𝐦 𝐩𝐢𝐜𝐢𝐨𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐩𝐚𝐭𝐞 𝟎𝟏:𝟏𝟎 (𝐥𝐨𝐜𝐮𝐥 𝟑/𝟓𝟏)
– 50 m picioare craul 59’ (locul 6/51)
– 𝟓𝟎 𝐦 𝐬𝐩𝐚𝐭𝐞 𝟓𝟑’ (𝐥𝐨𝐜𝐮𝐥 𝟑/𝟒𝟏)
– 50 m craul 48’ (locul 6/41).
M. S.