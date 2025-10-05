Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, marcată în cadru festiv

Municipiul Zalău a găzduit vineri un eveniment festiv dedicat Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, eveniment organizat de Consiliul Județean al Persoanelor Vârstnice Sălaj, entitate coordonată de președintele Ioan Chichișan. Alături de persoane vârstnice, la eveniment au fost prezenți: episcopul Sălajului – părintele Benedict, prefectul județului Sălaj – Claudiu Bîrsan, președintele Consiliului Județean Sălaj – Dinu Iancu Sălăjanu, primarul municipiului Zalău – Florin Florian, dar și alți invitați.

„Această zi reprezintă o ocazie specială de a aduce în prim-plan recunoștința și respectul pe care le datorăm celor care, prin întreaga lor viață, au contribuit la dezvoltarea și consolidarea județului Sălaj”, este o parte din mesajul prefectului. În cadrul manifestării, prefectul a transmis un mesaj de mulțumire pentru înțelepciunea, experiența și valorile pe care persoanele vârstnice le oferă zilnic societății. Totodată, în semn de apreciere pentru implicarea și modelul de viață pe care îl reprezintă, au fost acordate diplome de onoare unor participanți, în numele Instituției Prefectului.

