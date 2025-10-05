Istorie pe roți la Retroparada Toamnei din Zalău

Zeci de automobile fabricate acum 30, 40 sau 50 de ani au fost prezentate sâmbătă, 4 octombrie, începând cu ora 11, pe platoul din zona centrală a municipiului Zalău, în cadrul evenimentului Retroparada Toamnei. Evenimentul a fost organizat de Retromobil Club România – Filiala Sălaj, club coordonatd e sălăjeanul Tiberiu Păușan, un colecționar de mașini vechi. Ploaia măruntă nu i-a împiedicat pe colecționari din mai multe județe să ajungă la evenimentul care a reunit modele deosebite și vă dăm doar câteva exemple: Mercedes „Cobra”, BMW „Ursuleț”, un automobil Corvette fabricat în anul 1980, o „Broscuță”, câteva „rațe” americane mari și late, adevărate fotolii pe patru roți.

N-au lipsit nici modelele autohtone: Dacia 1300 și Dacia 1310. A fost o mică sărbătoare a celor pasionați, a oamenilor pentru care mașinile nu sunt doar niște simple automobile.

Tudor și al său Mercedes

Tudor are vârsta de 14 ani și a venit la expoziție împreună cu tatăl său. Deține un Mercedes „Cobra”, un exemplar fabricat în anul 1977. Mașina este de culaore verde, o culoare deosebită. Automobilul arată foarte bine, interiorul este unul special, cu o planșă de bord perfect funcțională. „Un astfel de model a fost prima mașină a bunicului meu și m-am hotărât că este timpul să dețin o asemenea mașină. Nu am permis, am doar 14 ani, tatăl meu o conduce, dar este a mea și funcționează perfect. O îndrăgesc, este o mașină specială”, mi-a spus Tudor. Toate mașinile prezentate au o poveste, o poveste despre vremurile în care automobilele păreau cu suflet, aveau forme care le făceau foarte diferite, iar unele au fost concepute să dureze o viață.