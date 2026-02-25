Elevii sălăjeni, printre cei mai activi din România în competițiile de fotbal grassroots ale FRF

Deși se spune adesea că tânăra generație își dedică tot mai puțin timp sportului, datele arată contrariul. Un număr impresionant de elevi participă la competițiile școlare de fotbal, organizate de Federația Română de Fotbal și Ministerul Educației și Cercetării, iar în acest an școlar, Sălajul, prin AJF Sălaj, se află pe podiumul județelor cu o rată ridicată de participare în rândul elevilor sălăjeni.

Zeci de competiții și programe

FRF și Ministerul Educației organizează un număr de 23 de competiții și programe fotbalistice dedicate fotbalului grassroots, pentru mai multe categorii de vârstă, care debutează încă din grădiniță (Disney Playmakers) și continuă până la nivel liceal: ONSS Cupa ING fete și băieți, respectiv Cupa Liceelor la Futsal.

Interes tot mai crescut

În ultimii doi ani, participarea preșcolarilor și elevilor în competițiile grassroots a înregistrat o creștere importantă, de la 1 din 10 elevi la 1 din 6 elevi. Astfel, circa 17% dintre elevii din întreaga țară sunt implicați în competițiile FRF, transformând fotbalul grassroots într-una dintre cele mai ample forme de sport școlar din România.

Datele aferente anului școlar în curs arată că peste 326.000 de elevi din România iau parte la competițiile Federației Române de Fotbal. Comparativ cu anul 2023, este înregistrată o creștere de aproape 130.000 de elevi.

Sălajul, pe podium

Competițiile sportive reprezintă o emblemă pentru învățământul sălăjean, iar participarea elevilor din județ la activitățile FRF este de 18,3% din totalul elevilor, potrivit datelor oficiale, ceea ce plasează județul pe poziția a patra la nivel național. Capitala conduce clasamentul, cu o rată de peste 30%, urmată de Botoșani, Vrancea, Sălaj și Călărași.

„Ora de Fotbal”, o nouă inițiativă

Cel mai nou proiect care vine în completarea strategiei pentru dezvoltarea fotbalului grassroots este „Ora de Fotbal”, o disciplină opțională care are scopul de sprijini educație fizică și de a încuraja un stil de viață activ și sănătos pentru elevi, prin includerea fotbalului în activitățile școlare.