Regal folcloric de excepție la Zalău, dedicat Zilei Femeii

Primăvara se apropie cu pași repezi, iar luna martie nu marchează doar începutul noului anotimp, ci și recunoștința adresată fiecărei femei. Cu această ocazie, un regal folcloric de excepție va avea loc în primele zile ale lunii viitoare, un eveniment dedicat Zilei Internaționale a Femeii, organizat de Consiliul Județean Sălaj și Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj.

Spectacolul va cuprinde numeroase momente folclorice, de la cântece și dansuri populare susținute de soliști vocali și formații, iar sălăjenii din toate colțurile județului sunt așteptați să celebreze această zi în data de 5 martie, începând cu ora 17:00, în Sala „Porolissum” din Zalău.

Momentele artistice vor fi susținute de Ansamblul Folcloric „Meseșul”, soliști vocali – Denisa Prunian, Adriana Baciu Bonțe, Camelia Cherecheș –, dansatorii și formația „Veteranii Meseșului”, precum și orchestra condusă de prof. Dorel Ciobanu. Coregrafia dansurilor este semnată de Radu Mureșan, iar șef de secție este Paula Morar.

Spectacolul va cuprinde și momente susținute de Școala Populară de Arte și Meserii. Grupul vocal-instrumental, coordonat de profesorii Ionuț Albert, Daniel Ilieș și Ciprian Bolojan, va interpreta melodii reprezentative din diferite zone ale țării. Soliștii vocali Rebeca Lazăr, Luisa Lingurar, Selena Ghiulai, Riana Furdui și Alicia Dumitrița Rad Chiș sunt coordonați de prof. Claudiu Costinaș.

Evenimentul va fi prezentat de Diana Dragoș, iar intrarea este liberă.