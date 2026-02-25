Pompier și în timpul liber, salvator pentru propria mătușă

Pentru plutonierul Timotei Romitan, ziua de marți a început ca oricare alta, cu treburi gospodărești în localitatea Treznea. Dar, un telefon primit de la mătușa sa, o femeie în vârstă de aproape 80 de ani care locuiește singură, avea să schimbe rutina zilei. Speriată, aceasta i-a spus că observă fum dens ieșind din acoperișul casei și flăcări la coșul de fum. Speriată, sălăjeanca nu a mai apucat să sune la 112. Fără a ezita, Timotei s-a dus la fața locului și a intervenit prompt. A urcat în podul casei, apoi pe acoperiș, acționând cu resursele disponibile pentru limitarea și stingerea focarului, prevenind extinderea incendiului la întreaga construcție. Prin intervenția sa eficientă și profesionistă, Timotei a prevenit un incendiu care putea avea consecințe grave, oferind siguranță unei persoane vârstnice și demonstrând că pentru un pompier misiunea nu se încheie odată cu programul de lucru. Plutonierul face parte din familia pompierilor sălăjeni din anul 2019 și își desfășoară activitatea în calitate de conducător auto în cadrul Stației Hida.

