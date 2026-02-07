Dacă nici cu ultima clasată…

În etapa a XIV-a a Ligii Florilor MOL la handbal feminin, HC Zalău a terminat la egalitate pe teren propriu cu CSM Galați, scor 24 – 24. Pentru gazde au marcat Alexia Niță 5 goluri, Sava 4, Rus 1, Jlezi 6, Aya 4, Vintilă 3 și Bălăceanu 1.

Oaspetele ocupă ultima poziție în clasament, la Zalău obținând primul punct din actualul campionat. Echipa antrenată de Gheorghe Tadici se află în degringoladă, după 14 etape reușind să câștige un singur meci.

În celelalte meciuri ale etapei s-au înregistrat următoarele rezultate: