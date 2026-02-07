În etapa a XIV-a a Ligii Florilor MOL la handbal feminin, HC Zalău a terminat la egalitate pe teren propriu cu CSM Galați, scor 24 – 24. Pentru gazde au marcat Alexia Niță 5 goluri, Sava 4, Rus 1, Jlezi 6, Aya 4, Vintilă 3 și Bălăceanu 1.
Oaspetele ocupă ultima poziție în clasament, la Zalău obținând primul punct din actualul campionat. Echipa antrenată de Gheorghe Tadici se află în degringoladă, după 14 etape reușind să câștige un singur meci.
În celelalte meciuri ale etapei s-au înregistrat următoarele rezultate:
- Dunărea Brăila – CSM București 34 – 36
- CSM Tg. Jiu – Corona Brașov 24 – 28
- Minaur Baia Mare – Gloria Bistrița 26 – 36
HC Zalău ocupă în clasament penultimul loc, cu 4 puncte.
M. S.
One Thought to “Dacă nici cu ultima clasată…”
[…] meciuri ale etapei s-au înregistrat următoarele rezultate: Dunărea… Articolul Dacă nici cu ultima clasată… apare prima dată în Magazin Sălăjean. Citeste mai […]