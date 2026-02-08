De Mărțișor, zălăuanii sunt invitați la spectacolul „Tango meets Opera”

„TANGO MEETS OPERA” este spectacolul de tango la care zălăuanii sunt invitați în data de 1 martie, începând cu ora 18, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău. „Pentru prima dată la Zalău aducem în fața dumneavoastră, un concept inedit și savuros în același timp, care o are în centrul atenției pe cunoscuta solistă a Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, mezzosoprana Iulia Merca. O voce puternică și rafinată, vă invită să ascultați cele mai frumoase lucrări ale genului, un omagiu adus muzicii de tango argentinian în toată splendoarea lui. Veți regăsi în repertoriul orchestrei celebrele tango-uri care au sedus generații întregi, un tur de forță prin cele mai frumoase lucrări ale epocii de aur și până la misteriosul tango nuevo al lui Astor Piazzolla, dar si din perioada interbelică românească”, este mesajul organizatorului. „Cluj Tango Orchestra” este formată din muzicieni români profesioniști, membrii ai Operei Naționale din Cluj-Napoca, Opera Maghiară, Colegiul de Muzică „Sigismund Todută” și ai Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima”. Biletele sunt disponibile pe m.iabilet.ro.

