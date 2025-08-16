Cupa Viitorul la fotbal, la cea de-a XX-a ediție

Anul acesta, CupaViitorul la fotbal nu este doar o competiție, ci o sărbătoare a tuturor celor care iubesc fotbalul!

Ediția aniversară începe luni, 18 august, la ora 19.30, cu un moment special: pe terenul din Hereclean se vor întâlni legendele fotbalului românesc și o echipă a parlamentarilor, într-un meci demonstrativ plin de zâmbete și amintiri frumoase.

Îi puteți vedea pe Bogdan Lobonț, Lucian Sânmărtean, Ciprian Marica, Ionel Dănciulescu, Marius Niculae, Claudiu Keșeru, alături de multe alte nume care au scris istorie în fotbalul românesc. Va fi spectacol, va fi nostalgie, va fi fotbal așa cum îl iubim!

Marți, 19 august, de la ora 19.30, toate echipele vor participa la deja tradiționala defilare pe traseul dintre Sala Sporturilor și Amfiteatrul din Parcul Central, unde vom da oficial startul competiției.

Din 19 până pe 21 august, vom trăi emoțiile competiției propriu-zise. Terenurile din Hereclean, Zalău, Șimleu Silvaniei și Jibou vor găzdui meciuri la nouă categorii de vârstă, de la U7 până la U15. Nu mai puțin de 90 de echipe din 38 de cluburi din România vor lupta cu pasiune pentru trofeu.

Federația Română de Fotbal AJF Sălaj Oficial și cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj și al Inspectoratul Județean de Jandarmi Sălaj. Această ediție aniversară este organizată de Clubul Sportiv Viitorul Zalău, în parteneriat cu Titan Comerț Zalău, autoritățile locale din Zalău, Hereclean, Șimleu Silvaniei și Jibou,și cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj și al Inspectoratul Județean de Jandarmi Sălaj. M. S.