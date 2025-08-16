Majorarea capitalului social la 8.000 lei loveşte direct în micii antreprenori

Creşterea de 40 de ori a capitalului social minim, de la 200 lei la 8.000 lei, programată pentru 2026, „poate descuraja exact segmentul de care economia are cea mai mare nevoie – antreprenorii cu idei bune, dar bugete mici”, avertizează Mona Bardos, fondator Monasi Cursuri şi Consultanţă şi creatoarea comunităţii Grupul micilor antreprenori din România, ce reuneşte peste 60.000 de membri.

Potrivit acesteia, noul prag financiar ar bloca resurse ce ar putea fi investite în marketing, echipamente, stocuri sau formare profesională, afectând în special afacerile din servicii şi freelancerii care vor să treacă la forma juridică de SRL. Guvernul justifică măsura prin necesitatea responsabilizării mediului de afaceri şi reducerii firmelor fantomă, însă Bardos susţine că „mai util ar fi un mediu stabil şi acces facil la educaţie antreprenorială şi finanţare.

Reacţiile din comunitatea antreprenorilor sunt împărţite: unii consideră că majorarea este o piedică inutilă, alţii cred că poate filtra afacerile neserioase. Totuşi, pe fondul creşterii taxelor şi al instabilităţii legislative, 60% dintre micii antreprenori afirmă că sunt „foarte afectaţi” şi vor reduce cheltuielile, amânând investiţiile şi angajările, potrivit unui sondaj realizat în grup.

Bardos subliniază că anul 2025 este un „test de rezistenţă” pentru micile afaceri, iar supravieţuirea depinde de adaptare rapidă, strategie şi sprijin extern.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro