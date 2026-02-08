Cu Steaua care-a răsărit…

Magazin Salajean
SCM Zalău a pierdut cu 1-3 (23-25, 25-19, 14-25, 17-25), pe teren propriu cu Steaua București, într-un joc din etapa a 16-a a diviziei A1 la volei masculin.
În celelalte meciuri ale etapei s-au înregistrat următoarele rezultate:
– Unirea Dej – Știința București 3 – 0
– Arcada Galați – Rapid București 3 – 0
– CSM București – CSM Craiova 0 – 3
Sălăjenii se află în clasament pe locul 3, cu 32 de puncte.

M. S.

2 Thoughts to “Cu Steaua care-a răsărit…”

    8 februarie 2026 at 10:27

  2. Anonim
    8 februarie 2026 at 11:28

    Încet încet dispare acest sport…

