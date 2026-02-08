SCM Zalău a pierdut cu 1-3 (23-25, 25-19, 14-25, 17-25), pe teren propriu cu Steaua București, într-un joc din etapa a 16-a a diviziei A1 la volei masculin.
În celelalte meciuri ale etapei s-au înregistrat următoarele rezultate:
– Unirea Dej – Știința București 3 – 0
– Arcada Galați – Rapid București 3 – 0
– CSM București – CSM Craiova 0 – 3
Sălăjenii se află în clasament pe locul 3, cu 32 de puncte.
M. S.
2 Thoughts to “Cu Steaua care-a răsărit…”
[…] 3 Sălăjenii se află în clasament pe locul 3, cu 32 de puncte. M. S. Articolul Cu Steaua care-a răsărit… apare prima dată în Magazin Sălăjean. Citeste mai […]
Încet încet dispare acest sport…