Sălăjean urmărit internațional, extrădat din Germania

Poliția Română a adus în țară, la data de 6 februarie, cinci persoane pe numele cărora au fost emise mandate de executare a unor pedepse privative de libertate sau mandate de arestare preventivă.

Printre acestea se numără și un sălăjean, în vârstă de 41 de ani, extrădat din Germania, urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier.

Pe numele său fusese emis, de către Judecătoria Carei, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pentru o perioadă de un an.

Potrivit Poliției Române, toate persoanele aduse în țară au fost introduse în unități de detenție, în vederea punerii în aplicare a mandatelor emise de autoritățile judiciare.