Senatorul sălăjean Liviu Fodoca a fost exclus din PACE

Viceliderul grupului senatorial PACE – Întâi România Nadia-Cosmina Cerva a anunţat, luni, excluderea parlamentarului sălăjean Liviu Fodoca.

Plenul Senatului a aprobat modificări în comisiile de specialitate propuse de Nadia-Cosmina Cerva, Liviu Fodoca fiind înlocuit în Comisiile de agricultură, muncă şi cultură de alţi membri ai grupului PACE – Întâi România, el urmând să activeze în Comisia pentru drepturile omului.

Probabil motivul excluderii acestuia este nevotarea moțiunii de cenzură. El a mers la vot cu doi trandafiri în piept, unul galben și unul roșu, spunând ironic că a venit la „nuntă”.

One Thought to “Senatorul sălăjean Liviu Fodoca a fost exclus din PACE”

  1. Anonim
    12 mai 2026 at 10:58

    Dar Anomalia „unde fugem?” nu mai este șefă?

