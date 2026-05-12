Senatorul sălăjean Liviu Fodoca a fost exclus din PACE

Viceliderul grupului senatorial PACE – Întâi România Nadia-Cosmina Cerva a anunţat, luni, excluderea parlamentarului sălăjean Liviu Fodoca.

Plenul Senatului a aprobat modificări în comisiile de specialitate propuse de Nadia-Cosmina Cerva, Liviu Fodoca fiind înlocuit în Comisiile de agricultură, muncă şi cultură de alţi membri ai grupului PACE – Întâi România, el urmând să activeze în Comisia pentru drepturile omului.

Probabil motivul excluderii acestuia este nevotarea moțiunii de cenzură. El a mers la vot cu doi trandafiri în piept, unul galben și unul roșu, spunând ironic că a venit la „nuntă”.

„Fiecare zi de blocaj politic generat de soţii PSD şi AUR înseamnă mai multă instabilitate, mai puţină încredere în instituţiile statului şi o economie tot mai apăsată. Criza politică nu se vede doar la televizor. Se vede în preţuri, în salarii, în facturi şi în viaţa de zi cu zi a românilor. Dacă nu se găseşte urgent o soluţie responsabilă, nota de plată va fi tot mai mare şi ea nu va fi achitată de cei care au creat-o, ci tot de românii care muncesc cinstit. România nu îşi mai permite conflicte politice fără sfârşit. România are nevoie de oameni politici asumaţi, responsabili şi capabili să pună interesul cetăţenilor mai presus de interesele de partid”, a transmis Fodoca. M. S.