Boxerii zălăuani s-au întors cu tolba plină de medalii de la Arad

Pop Luis, Felecan Patricia, Tinca Alex și Burian Mihai, sportivi de la CSM Zalău și ACS „Ringul Sălăjean” au obținut locul I la Memorialul „Barna Florian” din comuna Vladimirescu, județul Arad, ce a avut loc în 16 august. Colegii lor, Farcaș Luca și Vaszi Florin au obținut locul 2. La aceasta competiție au participat 74 de sportivi din țară și din Austria, iar sportivii zălăuani au avut adversari din Arad, Timișoara si Sibiu.

„Felicitări sportivilor care și-au dorit victoria, dar vreau să scot în evidență pe Pop Luis, care devine mai puternic în competiții, și sperăm să reușim rezultate internaționale notabile cu el. Felecan Patricia începe să boxeze și să înțeleagă ca boxul e o artă, nu o bătaie, dar să nu uităm că cine alege să boxeze este născut sa fie puternic. Mulțumim maestrului Popa Ioan pentru că este în continuare alături de noi la antrenamente și competiții”, ne-a declarat antrenorul Popuțea Adrian.

Urmează „Centura Dunării” la Tulcea, unde CSM Zalău va deplasa un lot de șase sportivi, iar ACS „Ringul Sălăjean” Zalău va participa cu trei sportivi.

M. S.