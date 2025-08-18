Accident lângă Cehu Silvaniei

Polițiștii din Cehu Silvaniei au fost sesizați, luni, în jurul orei 8, că la ieșire din orașul Cehu Silvaniei a avut loc un accident rutier în care a fost implicat un singur autoturism.

Din primele verificări efectuate, polițiștii au constatat că un tânăr de 23 de ani, din județul Satu Mare, în timp ce conducea un autoturism pe șoseaua către Zalău, într-o curbă la dreapta ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a lovit un cap de pod, răsturnându-se în afara părții carosabile.

În urma accidentului rutier, doi bărbați, ambii în vârstă de 47 de ani, unul din județul Satu Mare, iar celălalt din Nepal, au suferit leziuni pentru îngrijirea cărora au fost transportați la o unitate medicală.

Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările, pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.

M. S.