Alexandru Bologa, o nouă medalie de aur

România continuă să facă performanță în judo-ul paralimpic prin evoluțiile excepționale ale sălăjeanului Alexandru Bologa. Sportivul pregătit de antrenorul Tamas Gergely a cucerit medalia de aur la categoria J1 -70 kg, la prestigioasa competiții IBSA Judo Grand Prix Giza (Egipt).

Bologa a trecut pe rând de adversarii săi, impunându-se la fiecare meci prin scor maxim. În finală, la înfruntat pe Viktor Rudenko (NPA), un adversar redutabil, dar Alexandru a rămas fidel stilului său ofensiv. Sălăjeanul a reușit să închidă meciul spectaculos cu un ippon decisiv, care ia adus o nouă medalie de aur.

M. S.