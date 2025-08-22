Câștigătorii Cupei Viitorul la fotbal

Anul acesta, Cupa Viitorul la fotbal nu a fost doar o competiție, ci o sărbătoare a tuturor celor care iubesc fotbalul!
Ediția aniversară (XX) a fost una disputată, dar importantă a fost comuniunea dintre jucători, prieteniile ce s-au legat aici.
Iată clasamentul final:
Grupa 2011:
1. Academia „Dănuț Sabou”
2. Luceafărul Cluj
3. CFR Cluj
– Cel mai bun jucător: Gorgan Darius – CFR Cluj
– Cel mai bun portar: Pedorca Mihnea – Academia „Dănuț Sabou”
– Golgheter: Timoc Marius – Viitorul Zalău
Jucători remarcați: Dezmirean Marius – Luceafărul Cluj, Suciu George – Viitorul Zalău
Grupa 2012
1. CFR Cluj 1
2. CFR Cluj 2
3. Academica Recea
– Cel mai bun jucător: Băbănaș Ianis – CFR Cluj 1
– Cel mai bun portar: Stetca Alexandru – Academica Recea
– Golgheter: Trif Mircea – CFR Cluj 2
Jucători remarcați: Bojan Mihai – Pobeda Star Bișnov, Bordac Lucas – Acad. Recea, Florescu Tony – CFR Cluj 1
Grupa 2013
1. CFR Cluj Vișiniu
2. CFR Cluj Alb
3. Viitorul 2020 Târgu Frumos
– Cel mai bun jucător: Duca Ionuț Eduard – Viitorul 2020 Târgu Frumos
– Cel mai bun portar: Ciucudean Casian – CFR Vișiniu
– Golgheter: Mureșan Evan – CFR Alb
Jucători remarcați: Sturza Maximus – Viitorul 2020 Târgu Frumos, Prigoană Cezar – CFR Vișiniu
Grupa 2014
1. Viitorul 2020 Târgu Frumos
2. Il Calcio Satu Mare
3. Metalurgistul Cugir
– Cel mai bun jucător: Agafiței Ayan – Viitorul 2020 Târgu Frumos
– Cel mai bun portar: Pătcaș Călin – Il Calcio Satu Mare
– Golgheter: Mitocaru Alin – Viitorul 2020 Târgu Frumos
Jucători remarcați: Hojda David – Viitorul Zalău, Medrea David – Metalurgistul Cugir
Grupa 2015
1. CS Dinamo București
2. Școala de Fotbal Adrian Demian Sibiu
3. Unirea Dej
– Cel mai bun jucător: Anca Leon – Dinamo București
– Cel mai bun portar: Gandila Robert – Școala de Fotbal „Adrian Demian” Sibiu
– Golgheter: Zelencz Erik – Unirea Dej
Jucători remarcați: Bozantan Eduard – Academia Dănuț Sabou Baia Mare, Kondor Kristof – Viitorul Zalău
Grupa 2016
1. Viitorul Zalău
2. Fabrica de Campioni Baia Mare
3. Academica Recea
– Cel mai bun jucător: Șandor Matei – Viitorul Zalău
– Cel mai bun portar: Schaffler Alexander – Fabrica de Campioni Baia Mare
– Golgheter: Sârb Luca – Luceafărul Cluj
Jucători remarcați: Gana Eric – Luceafărul Cluj, Micu Antonio – Unirea Dej
Grupa 2017
1. Academia „Dănuț Sabou” Baia Mare Alb
2. Atletico Arad
3. Luceafărul Cluj
– Cel mai bun jucător: Cotuna Lucas – Atletico Arad
– Cel mai bun portar: Ghib Damian – Luceafărul Cluj
– Golgheter: Porumb David – Academia „Dănuț Sabou” Baia Mare
Jucători remarcați: Ferențiu Andrei – Academia „Dănuț Sabou” Baia Mare, Blaga Albert – Atletico Arad
Grupa 2018
1. Viitorul Zalău
2. Atletico Arad
3. Luceafărul Cluj
– Cel mai bun jucător: Zbora Nicolas – Viitorul Zalău
– Cel mai bun portar: Niculaș Matei – Viitorul Zalău
– Golgheter: Sorgut Rareș – Atletico Arad
Jucători remarcați: Nemeș Rareș – Academica Recea, Nicorec David – Academia „Dănuț Sabou” Baia Mare
Grupa 2019
1. Viitorul Marghita
2. Viitorul Zalău Roșu
3. Viitorul Zalău Negru
4. Locul IV: Someșul 2010 Satu Mare
– Cel mai bun jucător: Crișan Andrei – Viitorul Zalău
– Cel mai bun portar: Mudure Damian – Viitorul Zalău
– Golgheter: Hurban Zian – Viitorul Marghita
Jucători remarcați: Borz Alexandru – Viitorul Marghita, Suguian Matei – Viitorul Marghita
Această ediție aniversară a fost organizată de Clubul Sportiv Viitorul Zalău, în parteneriat cu Titan Comerț Zalău, autoritățile locale din Zalău, Hereclean, Șimleu Silvaniei și Jibou, Federația Română de Fotbal, AJF Sălaj Oficial și cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj și al Inspectoratul Județean de Jandarmi Sălaj.
M. S.