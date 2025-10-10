Peste 10.000 de copii și elevi sălăjeni, incluși în Programul Național „Masă Sănătoasă”

Peste 10.000 de preșcolari și elevi ai grădinițelor, școlilor și liceelor din Sălaj au beneficiat de Programul Național „Masă Sănătoasă” în anul școlar precedent, potrivit datelor publicate de Inspectoratul Școlar Județean Sălaj.

Scopul acestuia îl reprezintă combaterea abandonului și eșecului școlar, prin oferirea unei mese echilibrate și nutritive pentru a îmbunătăți starea de sănătate a copiilor și tinerilor, dar și pentru a dezvolta obiceiuri alimentare sănătoase. Cei mai mulți elevi care au avut parte de o masă la școală au fost cei din ciclul primar și gimnazial, potrivit datelor:

Nivel preșcolar: 2.677 de copii,

Nivel primar: 4.180 de elevi,

Nivel gimnazial: 3.051 de elevi,

Nivel liceal: 334 de elevi,

Nivel profesional: 221 de elevi.

Toate instituțiile de învățământ care și-au manifestat intenția de a fi incluse în Programul Național „Masă Sănătoasă” în anul școlar 2024 – 2025, au fost înaintate ca propuneri pentru a fi incluse în program. Anul trecut, elevi din 39 de unități de învățământ au avut parte de o masă caldă, iar toate școlile incluse proveneau din mediul rural.