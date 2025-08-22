Se modifică plafonul pentru plătitorii de TVA la 395.000 lei!

Pe site-ul ministerului de finanțe la secțiunea transparență s-a postat o ordonanță de modificare a Legii 227/2015, Codul Fiscal, astfel că cifra de afaceri de la care o companie devine plătitoare de TVA crește de la 300.000 lei la 395.000 lei:

,,La articolul 310, alineatele (1), (2) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins: „(1) Persoana impozabilă stabilită în România conform art. 266 alin. (2) lit. a), a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, nu depășește plafonul de 395.000 lei, poate aplica scutirea de taxă, denumită în continuare regim special de scutire, pentru operaţiunile prevăzute la art. 268 alin. (1), cu excepţia livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 294 alin. (2) lit. b……

……(6) Persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire şi a cărei cifră de afaceri, prevăzută la alin. (2), depășește plafonul de scutire prevăzut la alin. (1) trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316, cel târziu la data depăşirii plafonului. Regimul normal de taxare se aplică din data depășirii plafonului prevăzut la alin. (1), începând cu tranzacția care conduce la depășirea plafonului. Persoana impozabilă poate aplica regimul normal de taxare și pentru operațiunile anterioare tranzacției care a condus la depășirea plafonului de scutire, realizate în data în care plafonul de scutire este depășit.”

Este o măsură benefică, care trebuia pusă în aplicare de mai mult timp, dar pe care am tot amânat-o până când am riscat să ni se aplice procedura de infringement. Ok, mai bine mai târziu decât niciodată, dar și aici avem o problemă: data de la care companiile sunt obligate să solicite înregistrarea în scopuri de TVA. Așa cum se vede din din modificarea art.310, alin.(6) de mai sus, aceasta este data depășirii plafonului prevăzut la alin. (1), adică a sumei de 395.000 lei, indiferent când se întâmplă acest lucru în cursul lunii. Cu alte cuvinte, dacă se depășește plafonul în data de 8 ale lunii, să zicem, la ora 10, începând din această dată se va aplica regimul de TVA. Cum? Pentru că solicitarea și atribuirea de cod TVA durează ceva timp, să nu mai vorbim că pentru firmele mici, care nu-și permit un contabil angajat permanent, documentele contabile primare sunt prelucrate cu un anumit decalaj, plus că, de exemplu, durează și modificarea caselor de marcat pentru a putea face operațiunile privind trecerea la TVA.

Ca să nu mai vorbim de o serie de operațiuni privind inventarierea stocurilor, stabilirea de noi prețuri a acestora pentru că se adaugă și TVA la stocuri acolo unde evidența contabilă se ține la preț cu amănuntul. Acestea sunt probleme serioase pentru micile firme, sunt probleme din viața reală acestora. În prezent, solicitarea înregistrării în scopuri de TVA se face până în data de 10 a lunii următoare depășirii plafonului de 300.000 lei. De exemplu, dacă o companie depășește plafonul în data de 17 august 2025, trebuie să solicite înregistrarea ca plătitor de TVA până la data de 10 septembrie 2025. Astfel, era timp pentru a face toate demersurile necesare. Concluzia ar fi aceea că este bine că, în sfârșit!, se aplică directiva europeană, dar este necesară o ajustare în ceea ce privește termenul de solicitare privind înregistrarea ca plătitor de TVA. Cred că termenul actual este în regulă, de ce nu l-am menține? Data de la care intră în vigoare ordonanța de modificare a Codului Fiscal este 1 septembrie 2025, dacă va fi aprobată, bineînțeles.

Alexandru Tamba

