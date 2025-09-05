Transurbis oferă transport gratuit elevilor zălăuani

Elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, care își desfășoară studiile în municipiul Zalău, beneficiază GRATUIT de servicii publice de transport local.
Pentru anul școlar 2025 – 2026, elevii trebuie să solicite operatorului S.C. Transurbis S.A. Zalău eliberarea documentului de călătorie de tip Tichet/Titlu de călătorie elevi/Card, cu valabilitate lunară.
Cardul de transport poate fi reîncărcat sau actualizat și online, prin intermediul platformei disponibile pe site-ul: www.tuz.ro secțiunea Carduri & Bilete → Reîncărcare carduri.
M. S.