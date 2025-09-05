Sălăjenii, invitați să aducă un omagiu martirilor de la Treznea și Ip

Instituția Prefectului – Județul Sălaj, Primăria comunei Treznea și Primăria comunei Ip, alături de structuri locale ale Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne, invită sălăjenii să ia parte la manifestările dedicate comemorării martirilor de la Treznea și Ip, unde vor fi oficializate ceremoniale militare și religioase, după cum urmează:

9 septembrie 2025, începând cu ora 12 – Cimitirul Eroilor din Treznea,

14 septembrie 2025, începând cu ora 12 – Cimitirul Eroilor din Ip.

Cei care doresc să aducă un omagiu prin depunerea de jerbe sau coroane, fie ele persoane fizice, instituții publice, organizații nonguvernamentale sau partide politice, o vor putea face la mormântul comun din cimitir. Mai mult, la monumentul eroilor vor depune jerbe, conform legii privind ceremoniile oficiale, doar instituțiile publice.