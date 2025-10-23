Un cunoscut lanț de benzinării a deschis o stație de alimentare la Șimleu Silvaniei

Compania azeră Socar Petroleum continuă să se extindă la nivel național, iar de curând a ajuns și pe piața locală din Sălaj. Prima stație de alimentare a cunoscutului lanț de benzinării a fost deschisă la Zalău, iar cea de-a doua a fost inaugurată la Șimleu Silvaniei.

Socar a intrat în piața din România în anul 2011 și este considerat unul dintre jucătorii importanți din sectorul distribuției de carburanți.

În prezent, prin noile investiții și extinderea mai largă în zona Ardealului, compania deține un număr de 87 de stații și francize la nivel național. Mai mult, toate stațiile din România generează aproximativ 800 de locuri de muncă.