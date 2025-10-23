Cod galben de vânt în Sălaj

Sălajul va fi cuprins de intensificări ale vântului la începutul acestui weekend. Meteorologii au emis două avertizări Cod galben, valabile pentru majoritatea județelor țării, joi și vineri.

Prima avertizare vizează județele vecine, precum Bihor și Cluj, iar cea de-a doua va intra în vigoare vineri dimineață, inclusiv pentru județul Sălaj.

Aceasta va fi valabilă începând cu ora 10 și până seara, în jurul orei 21, potrivit informațiilor furnizate de Administrația Națională de Meteorologie.

Vântul va avea intensificări temporare, cu viteze cuprinse între 50 și 70 km/h, potrivit ANM.