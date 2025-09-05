Sălăjeanul Horațiu Cosma se reîntoarce la Ministerul Transporturilor

Mihai - Tudor Ruţaş

Sălăjeanul Horațiu Cosma, fost consilier local USR la Primăria municipiului Zalău și fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor în Guvernul PNL–USR–PLUS–UDMR, revine pe aceeași poziție la Transporturi. Cu o experiență de aproape un deceniu în domeniu, Cosma a făcut parte din echipa care a negociat componenta de transport din Planul Național de Redresare și Reziliență cu reprezentanții Comisiei Europene.

Mai mult, alături de fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, a contribuit la deblocarea mai multor șantiere de autostrăzi, în prezent date în circulație.

„Nu va fi o misiune ușoară, dar mă angajez ca, alături de premierul Ilie Bolojan și colegii din Guvern, să lucrez zi și noapte pentru a reda încrederea românilor într-o guvernare profesionistă, cinstită și orientată spre nevoile cetățenilor. Voi face și în continuare tot ce îmi stă în putință pentru a accelera dezvoltarea infrastructurii de transport din România, pentru a atrage fondurile europene disponibile, pentru a cheltui eficient banul public și pentru a eficientiza activitatea instituțiilor din domeniul transporturilor”, a transmis Horațiu Cosma.

