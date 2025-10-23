Un tânăr din Bănișor a agresat și jefuit un bărbat în gara din Jibou

Un tânăr de 25 de ani, din comuna Bănișor, a fost identificat și reținut de polițiști miercuri, 22 octombrie. Acesta este bănuit de tâlhărie calificată, după ce ar fi agresat și jefuit un bărbat din Iași în gara din Jibou.

Incidentul a avut loc în aceeași zi, când ieșeanul a fost agresat, iar ulterior tânărul i-ar fi furat o borsetă pe care o avea asupra sa, în interiorul căreia se aflau mai multe documente și suma de 3.500 de lei.

În urma investigațiilor, polițiștii l-au identificat pe suspect și l-au condus la sediul poliției pentru cercetări.

Totodată, prejudiciul a fost recuperat parțial, întrucât asupra tânărului a fost găsită suma de 1.900 de lei.

În ceea ce îl privește pe bărbatul de 48 de ani, din județul Iași, acesta a fost transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate de polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Orașului Jibou, sub supravegherea unității de parchet competente.

Tânărul urmează să fie prezentat magistraților, în vederea dispunerii altor măsuri preventive, potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.