Tot ce trebuie să știi despre prosecco

În ultimii ani, prosecco a devenit mai mult decât o simplă băutură spumantă, a devenit un simbol al convivialității, al momentelor relaxante și al gustului proaspăt, accesibil.

De la brunch-uri în aer liber până la petreceri elegante, prosecco este prezent în tot mai multe contexte sociale, fiind preferat de generațiile tinere pentru caracterul său lejer și versatil.

Popularitatea sa nu se datorează doar prețului prietenos, ci și capacității de a se adapta în cocktailuri, meniuri diverse și ocazii variate.

În acest articol, explorăm ce este prosecco, cum se obține, cu ce se diferențiază de alte vinuri spumante și de ce continuă să cucerească piața internațională.

Ce este prosecco și cum se obține

Prosecco este un vin spumant italian produs în regiunile Veneto și Friuli Venezia Giulia, având la bază soiul de struguri Glera.

Spre deosebire de șampanie, care trece prin fermentație secundară în sticlă, prosecco este obținut prin metoda Charmat.

Această tehnică presupune fermentarea într-un tanc de inox presurizat, ceea ce păstrează aromele proaspete și fructate ale vinului.

Rezultatul este un vin cu note de măr verde, pere, piersică și flori albe, ideal pentru a fi consumat tânăr. Prosecco se servește rece și este potrivit atât ca aperitiv, cât și în combinație cu diverse preparate ușoare.

Diferențele dintre prosecco și alte vinuri spumante

Deși toate sunt vinuri spumante, prosecco, șampania, cava, Franciacorta și lambrusco se diferențiază prin originea, metoda de producție și profilul aromatic.

Șampania provine exclusiv din regiunea Champagne din Franța și este produsă din soiuri precum Pinot Noir, Chardonnay și Pinot Meunier.

Metoda tradițională de fermentație în sticlă oferă bule fine și arome complexe, cu note de citrice, brioșă și nuci. Este considerată o băutură premium, asociată cu luxul și ocaziile speciale.

Cava, vinul spumant spaniol, este produs în principal în Catalonia și folosește metoda tradițională, similară cu șampania.

Soiurile de struguri includ Macabeo, Parellada și Xarel-lo. Cava are un profil aromatic echilibrat, cu note de mere și migdale, fiind o opțiune accesibilă pentru cei care caută calitate la un preț rezonabil.

Franciacorta este alternativa italiană premium la șampanie, produsă în Lombardia. Folosește metoda tradițională și struguri precum Chardonnay, Pinot Nero și Pinot Bianco. Este elegant, cu arome de citrice și alune, dar mai puțin cunoscut internațional.

Lambrusco, produs în Emilia-Romagna, este diferit prin faptul că poate fi roșu sau roze, uneori dulce, și are un caracter rustic. Este obținut prin metoda Charmat și se potrivește bine cu preparatele italienești tradiționale.

Prosecco în cocktailuri celebre

Versatilitatea prosecco-ului îl face ideal pentru cocktailuri. Cel mai cunoscut este Aperol Spritz, o combinație de prosecco, Aperol și apă minerală, servită cu o felie de portocală. Hugo Spritz, cu lichior de soc, mentă și lime, este o variantă florală și răcoritoare.

Bellini, un cocktail clasic italian, combină prosecco cu piure de piersici albe, iar Mimosa adaugă suc de portocale pentru un brunch perfect. Sgroppino, un amestec de prosecco, vodcă și sorbet de lămâie, este ideal pentru serile de vară.

Evoluția pieței prosecco

Piața globală a prosecco-ului este în plină expansiune. În 2024, valoarea pieței era estimată la 0,24 miliarde USD, cu proiecții de creștere până la 0,58 miliarde USD în 2033.

Această evoluție este susținută de preferințele generațiilor tinere, care aleg băuturi mai ușoare și accesibile.

Diversificarea produselor, precum prosecco rosé și variantele organice, contribuie la atragerea unui public mai larg. În același timp, vânzările online completează canalele tradiționale, facilitând accesul la o gamă variată de produse.

Totuși, piața se confruntă și cu provocări, precum reglementările stricte privind denumirea de origine și tarifele internaționale care pot afecta exporturile italiene.

De ce să alegi prosecco

Prosecco este o alegere inspirată pentru cei care caută un vin spumant proaspăt, accesibil și versatil.

Se potrivește atât în cocktailuri, cât și ca băutură de sine stătătoare, fiind ideal pentru ocazii informale sau pentru a însoți preparate ușoare.

Cu un profil aromatic plăcut și o efervescență revigorantă, prosecco continuă să cucerească consumatori din întreaga lume, devenind un simbol al convivialității și al gustului simplu, dar rafinat.