Bărbatul care a provocat accidentul de la Badon a fost reținut de polițiști

În urma probatoriului administrat, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Zalău au reținut pentru 24 de ore, azi, 27 august, un bărbat de 52 de ani, din orașul Jibou, care la data de 26 august, a condus un autoturism pe Drumul Național 1F, deși se afla sub influența băuturilor alcoolice, provocând un accident rutier în urma căruia trei persoane au fost transportate la spital.

În cauză, cercetările sunt continuate de polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și vătămare corporală din culpă. În cursul zilei de mâine, acesta va fi prezentat magistraților, în vederea dispunerii altor măsuri preventive.

Reamintim faptul că, la data de 26 august, în jurul orei 21.30, în timp ce conducea un autoturism pe Drumul Național 1F, din direcția Zalău spre Satu Mare, acesta a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a părăsit șoseaua, lovind un ansamblu de vehicule care se afla staționat. Totodată, acesta a surprins și accidentat trei bărbați de 27, 28 și 41 de ani, care în calitate de pietoni, se aflau în afara părții carosabile, lângă ansamblul de vehicule.

Testarea acestuia cu aparatul etilotest, a relevat o concentrație de 1.37 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care, bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice necesare pentru stabilirea alcoolemiei.

Cei trei pietoni au fost fost transportați la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri medicale.