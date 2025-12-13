Amenzi pe bandă rulantă la Jibou

Polițiștii din Jibou au desfășurat joi, 11 decembrie, o acțiune, pentru prevenirea şi descurajarea faptelor de natură penală şi contravenţională, pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă în mediul rural, creșterea vizibilității elementului polițienesc în mediul stradal, precum și pentru prevenirea și combaterea faptelor comise cu violență.

În urma raziilor, polițiștii sălăjeni au legitimat 47 de persoane, au oprit în trafic pentru control 18 autoturisme, au verificat 13 societăți comerciale și 16 producători agricoli, iar pentru neregulile constatate au aplicat 29 de sancțiuni contravenționale, cu amenzi în valoare de 27.655 de lei.

Din totalul sancțiunilor, șase au fost aplicate pentru nerespectarea regimului circulației rutiere pe drumurile publice, șapte conform O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, fiind confiscată suma de 253 de lei, numerar nefiscalizat, iar alte cinci pentru încălcarea prevederilor altor acte normative.

„Astfel de acțiuni vor fi desfășurate și în perioada următoare, pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică în rândul cetățenilor, precum și pentru prevenirea și descurajarea faptelor de natură penală sau contravenţională”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.