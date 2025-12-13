Sprijin pentru vârstnicii din Bobota

Proiectul – Servicii sociale integrate de îngrijire la domiciliu pentru vârstnicii din comuna Bobota a fost admis, potrivit primarului Mugurel Moraviț. „Această reușită reprezintă un pas important pentru comunitatea noastră. Prin implementarea proiectului, seniorii comunei vor beneficia de sprijin specializat, adaptat nevoilor lor, pentru a-și păstra autonomia și calitatea vieții în propriile gospodării. Mulțumesc tuturor celor implicați în elaborarea și susținerea proiectului. Continuăm să lucrăm pentru a aduce în comuna Bobota servicii moderne și soluții reale pentru cei care au nevoie”, a precizat primarul comunei Bobota.