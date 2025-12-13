Doi ani de închisoare pentru un bărbat din Stârciu, condamnat pentru infracțiuni rutiere

Un bărbat în vârstă de 39 de ani, din localitatea Stârciu, a fost condamnat la doi ani și o lună de închisoare, în regim de detenție, pentru săvârșirea unor infracțiuni la regimul rutier.

În data de 11 decembrie, polițiștii din cadrul Secției 6 Crasna au pus în aplicare un mandat pentru executarea pedepsei, emisă de Judecătoria Șimleu Silvaniei.

Bărbatul a fost predat polițiștilor din cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă, ulterior fiind transferat la penitenciar, pentru executarea pedepsei la care a fost condamnat.