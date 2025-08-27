Viteza în curbă face victime

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Șimleu Silvaniei au fost sesizați, în data de 27 august, la ora 14, cu privire la producerea unui accident rutier pe Drumul Național 1H, între localitățile Hereclean și Vârșolț. Un bărbat de 59 de ani, din orașul Șimleu Silvaniei, în timp ce conducea un ansamblu de vehicule format din cap tractor și semiremorcă, la ieșirea dintr-o curbă, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, părăsind partea carosabilă. În urma evenimentului, bărbatul a necesitat transportul la o unitate medicală.

Acesta nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, fiindu-i recoltate probe biologice pentru verificarea alcoolemiei.