O bancnotă de un leu şi una de cinci sute sute de lei se întâlnesc:

– Şi… ce-ai mai făcut? întreabă cea de 1 leu.

– Eh, păi prin cazinouri, am fost şi într-o croazieră pe Dunăre, m-am plimbat apoi cu o tipă bună prin mall-urile din Bucureşti, am fost şi prin provincie la Pietroasele, am fost şi pe la munte, de-astea… Tu, care mai e viaţa ta?

– Hmm, cele obişnuite… biserică, biserică, biserică…

Share Whatsapp Email