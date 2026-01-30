Schimbarea furnizorului – soluţia pentru un preţ corect la gaze naturale

Consumatorii care vor accepta oferte mari vor plăti inutil şi cei care aleg să nu îşi schimbe furnizorii rămân captivi, a afirmat George Niculescu, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE), la Digi24, referitor la reliberalizarea pieţei de gaze naturale începînd cu 1 aprilie 2026. Şeful ANRE a precizat că în comparatorul oficial există deja oferte sub preţul plafonat impus de stat, inclusiv tarife de 0,30 lei/kWh (kilowatt-oră), mai mici decât pragul de 0,31 lei stabilit prin ordonanţă. Cu toate acestea, pe piaţă au apărut şi oferte care urcă până la 0,41-0,42 lei/kWh, adică scumpiri între 4% şi 32% faţă de nivelurile de la începutul anului. Pentru George Niculescu, aceste tarife nu sunt doar nejustificate, ci pur şi simplu neserioase.

George Niculescu a precizat: „În comparatorul de preţuri al ANRE sunt, în momentul de faţă, oferte active pentru furnizarea gazelor naturale după data de 1 aprilie, de 0,30 lei, deci sub preţul plafon care a fost stabilit de ordonanţa de urgenţă. Aşadar, există cel puţin o ofertă sub preţul plafonat. Un furnizor care vine cu o ofertă de 0,42 lei pe kilowatt-oră pentru gaze naturale, după ce preţul plafonat a fost stabilit la 0,31 lei şi în piaţă sunt oferte de 0,30, este un furnizor care nu mai doreşte să facă activitatea de furnizare. Acestor furnizori le transmit foarte clar că pot veni la instituţie şi să solicite suspendarea licenţei, pentru că sunt oferte neserioase puse în piaţă”.

Practic şeful ANRE îi îndeamnă pe consumatori, în cazul creşterii tarifelor de către furnizori, să îşi schimbe furnizorul, fără costuri, aşa cum s-a întâmplat deja pe piaţa energiei electrice. Semnalul transmis de George Niculescu este clar: se conturează „o piaţă a consumatorilor, nu băieţilor deştepţi din energie”. Exact acelaşi scenariu s-a văzut deja la electricitate, unde furnizorii se aliniau în jurul unui preţ ridicat, doar pentru ca, ulterior, concurenţa să împingă ofertele sub un leu pe kilowatt-oră. ANRE se aşteaptă ca mecanismul să se repete şi la gaze, cu o condiţie esenţială: consumatorii să fie activi, informaţi şi dispuşi să schimbe furnizorul.

Autoritatea a impus deja obligaţia ca toţi furnizorii să îşi notifice clienţii până la 2 martie 2026 în legătură cu preţul din contract, drepturile pe care le au şi procedura de schimbare a furnizorului. Motivul este simplu şi incomod: mulţi români nici nu mai ştiu ce preţ au în contractele semnate în urmă cu doi ani, pe fondul plafonării. După 1 aprilie, această necunoaştere se poate transforma rapid într-o pierdere financiară serioasă. Schimbarea furnizorului este gratuită, fără penalităţi şi fără capcane administrative, iar experienţa din 2025 arată că mutarea în masă este posibilă: aproximativ 650.000 de locuri de consum au fost transferate la energie electrică, cu vârfuri de câte 100.000 de schimbări într-o singură lună.

Impactul real al diferenţelor de preţ se vede însă abia când cifrele sunt puse pe factură. Câţiva bani în plus pe kilowatt-oră (kWh), aparent nesemnificativi, se aplică la un consum anual de zeci de mii de kWh. Pentru un apartament cu două camere, cu un consum estimat la 15.000 kWh pe an, costul poate sări de la aproximativ 4.650 de lei la peste 6.150 de lei anual, în funcţie de oferta aleasă. Pentru o casă, cu un consum de circa 30.000 kWh, factura poate urca de la 9.300 de lei la peste 12.300 de lei pe an. Practic, o diferenţă cuprinsă între 1 şi 10 bani pe kWh se traduce în 150 până la 1.500 de lei în plus anual pentru un apartament şi între 300 şi 3.000 de lei pentru o casă, la care se adaugă automat şi TVA mai mare.

Amintim că, referitor la reliberalizarea pieţei de gaze naturale, Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a declarat în 11 ianuarie că nu exclude, în cazul unor preţuri prea mari în piaţă, o eliminare graduală a plafonării actuale. Bogdan Ivan a spus atunci la Digi 24: „În situaţia puţin probabilă că vor exista peturbaţii pe piaţa internaţională, pe piaţa regională în materie de gaze, am pregătit alternativa cea în care să avem o reducere graduală a acestui plafon timp de un an de zile, până în 2027, pentru a proteja persoanele fizice şi companiile de o creştere bruscă a preţului la gaze naturale. În cel mai rău caz vom avea o prelungire de un an de zile cu o reducere graduală a acestui plafon, dar în mod normal astăzi avem oferte sub preţul plafonat şi vreau să menţin această tendinţă într-o formă transparentă şi clară cu toată piaţa”.

Rămâne de văzut dacă, de la 1 aprilie 2026, vom reveni la o piaţă liberă în privinţa gazelor naturale, sau dacă, din cauza preţurilor prea mari, reliberalizarea se va face etapizat.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro

