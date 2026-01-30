Locuri de muncă 30.1.2026

Angajăm Reprezentant Tehnic responsabil cu instalarea, configurarea și mentenanța echipamentelor din portofoliul companiei. Căutăm o persoană dinamică, orientată către soluții și dezvoltare profesională, care să contribuie la susținerea partenerilor noștri din regiune. Zona de activitate: județele Alba (AB), Cluj (CJ), Bistrița-Năsăud (BN), Sălaj (SJ), Satu Mare (SM) și Maramureș (MM). Cerințe: • Studii sau experiență în domeniul tehnic. • Competențe solide de operare PC. • Cunoștințe de limba engleză. • Cunoștințe de mecanică, electrică și/sau electronică. • Dorință de învățare și dezvoltare profesională — instruirea este asigurată de companie. • Disponibilitate pentru deplasări zilnice în zona alocată. • Seriozitate, responsabilitate și bune abilități de comunicare. Cerință de domiciliu: Căutăm persoane cu domiciliul în Zalău, Turda, Dej sau zonele limitrofe acestora. Oferim: • Program de instruire complet și calificare la locul de muncă. • Stabilitate pe termen lung și oportunități reale de dezvoltare profesională. • Pachet salarial competitiv, corelat cu experiența și performanța. • Mașină de serviciu. • Laptop și telefon de serviciu. • Mediu de lucru profesionist și suport constant din partea echipei tehnice. Așteptăm CV-ul tău sau datele tale de contact pentru a te cunoaște la ROcolor.service@ppg.com

