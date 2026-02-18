Sălajul, promovat în Dubai de gastronomul Mircea Groza

Adrian Lungu

Mircea Groza a promovat în multe colțuri ale lumii bucătăria sălăjeană. De această dată, zilele trecute, Mircea a ajuns la Dubai, într-un cadru oficial, în locuri unde a vorbit despre Sălaj, despre bucătăria sălăjeană și despre sălăjeni. Printre cei care l-au primit pe Mircea a fost și ambasadorul Republicii Moldova în Dubai, Anatol Vangheli. Discuțiile au vizat aspecte ale diplomației culinare și evenimente de promovare a tradițiilor gastronomice în cadrul activităților de întărire a dialogului cultural organizate de ambasadă. De asemenea, a fost examinată posibilitatea organizării unor rute gastronomice transfrontaliere cu Republica Moldova. Tot cu această ocazie, Consulatul României la Dubai a organizat un frumos eveniment dedicat bucătăriei românești, pe larg apreciată de invitați.

