Zvonoteca

Magazin Salajean

# Iarna e faină, baiul e că tăt mai multe drumuri îs pline cu cratere de îți rupi nu doar roțile la mașină, ci și picioarele. Grijă mare pe unde circulați , dar în special pe vechea centură a orașului. Apare de zici că s-a tras în ea cu tunul.

# Unele firme de curierat au început să-și facă de cap. Te sună și te întreabă dacă ești acasă. Nu tu mesaj, nu tu nimic. Băh, ești acasă? Nu, no dute-n fâș. Adio, colet, fraiere!

* A se considera pamflet.
Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!
Zvonăraşul de serviciu

One Thought to “Zvonoteca”

  1. Zvonoteca - Ziare Online 24 - Stiri Online - Stiri locale Romania
    18 februarie 2026 at 10:20

    […] Nu, no dute-n fâș. Adio, colet, fraiere! * A se considera pamflet.… Articolul Zvonoteca apare prima dată în Magazin Sălăjean. Citeste mai […]

    Răspunde

Leave a Comment