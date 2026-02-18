# Iarna e faină, baiul e că tăt mai multe drumuri îs pline cu cratere de îți rupi nu doar roțile la mașină, ci și picioarele. Grijă mare pe unde circulați , dar în special pe vechea centură a orașului. Apare de zici că s-a tras în ea cu tunul.

# Unele firme de curierat au început să-și facă de cap. Te sună și te întreabă dacă ești acasă. Nu tu mesaj, nu tu nimic. Băh, ești acasă? Nu, no dute-n fâș. Adio, colet, fraiere!

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu