Sălajul, printre județele cu tarife moderate la apă. În alte regiuni, costurile sunt mult mai mari

Scumpirile din ultimele luni se resimt din ce în ce mai greoaie în buzunarele și chiar în economiile multor sălăjeni. De la alimente, combustibili, taxe și impozite, românii au ajuns să achite tot mai mulți bani pentru produse și servicii, multe dintre acestea strict de bază.

Prețuri tot mai piperate se resimt și la facturi, în special pentru electricitate și gaze naturale, însă măsurile economice adoptate de guvernanți se reflectă și în costurile pentru serviciile de apă și canalizare.

Sălăjenii plătesc un preț mai mare pentru metrul cub de apă potabilă și canalizare, iar scumpiri sunt resimțite de consumatorii mai multor județe din întreaga țară, după cum arată datele Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, în urma centralizării costurilor aplicate de cele 50 de companii licențiate din România.

Tarifele aferente începutului de an arată că mai mulți furnizori aplică noi prețuri începând din 2026, printre care și Compania de Apă Someș.

Cu toate acestea, sălăjenii se pot considera norocoși, având în vedere că achită 14,59 lei, fără TVA, pentru metrul cub de apă și canalizare. Consumatori din mai multe județe din regiunea Moldovei depășesc pragul de 20 de lei pentru aceleași servicii, oferite de alte companii licențiate.

Potrivit celor mai recente date, locuitorii din județul Vaslui ajung să achite pentru fiecare metru cub de apă și canalizare suma de 21,49 lei, cei din Iași scot din buzunar 21,17 lei, iar nemțenii plătesc 20,72 lei.

Cât plătesc consumatorii sălăjenii?

În schimb, sălăjenii achită suma de 7,08 lei pentru apa potabilă, iar pentru serviciile de canalizare costurile ajung la 7,51 lei. În total, clienții plătesc pentru ambele servicii 14,59 lei, față de 12,33 lei cât achitau în septembrie.

În ceea ce-i privește pe consumatorii din județele vecine, sătmărenii plătesc 7,85 lei pentru apa potabilă, iar pentru serviciile de canalizare, costurile aplicate de Apaserv Satu Mare ajung la 6,84 lei.

Cât despre bihoreni, Apă Canal Nord-Vest Bihor aplică un tarif de 6,69 lei pentru metrul cub de apă potabilă și 5,52 lei pentru canalizare în rândul consumatorilor deserviți. În cazul Companiei de Apă Oradea S.A., tarifele sunt de 7,66 lei pentru apă potabilă și 5,9 lei pentru canalizare. Cei de la Vital S.A. Baia Mare aplică un cost de 9,44 lei pentru apa potabilă și 7,62 lei pentru serviciile de canalizare.