Protest la Zalău împotriva violenței asupra femeilor

Cel puțin o sută de persoane au participat marți după-amiază la un marș, un protest tăcut, îndreptat împotriva abuzurilor comise asupra femeilor.

Evenimentul a marcat și Ziua internațională de luptă împotriva violenței asupra femeilor, dar nu doar printr-un simplu marș, ci și printr-o serie de momente artistice uncie: picturi având ca temă traumele prin care trec femeile abuzate și pantofii roșii ca simbol al victimelor violenței domestice din rândul femeilor. Evenimentele au fost organizate de Asociația Glasul Femeilor Sălăjene, entitate coordonată de sălăjeanca Sonia Pășcuță.

Marșul a început de pe platoul central, a continuat pe aleea pietonală și s-a încheiat în fața clădirii Transilvania unde au fost prezentate mesaje împotriva a tot ceea ce înseamnă violență asupra femeilor. Printre participanți s-au numărat profesori, educatori, medici, psihologi, adolescenți, avocați, antreprenori, mame, soții, toți încercând să atragă atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă violența domestică. Din partea autorităților, la acțiune au participat primarul municipiului Zalău, Florin Florian, și vicepreședintele Consiliului Județean Sălaj, Adrian Crișan. Felicitări tuturor celor implicați!