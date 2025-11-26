Regizorul sălăjean Szabó K. István, distins cu Marele Premiu „Ion Caramitru” 2025

Artistul sălăjean Szabó K. István a fost distins cu Marele Premiu „Ion Caramitru” 2025 în Macedonia de Nord, în urma premierii spectacolului Macbeth, producție a Teatrului Național din Bitola, prezentat la cea de-a XI-a ediție a Festivalului Internațional Shakespeare din Bitola, spectacol realizat în regia sa.

Premiul a fost acordat „ca recunoaștere a realizărilor sale artistice excepționale, a contribuției sale vizionare la teatrul european și mondial și a influenței sale de durată asupra generațiilor de regizori și actori de teatru”.

Distincția celebrează spiritul creativ care conectează culturi, limbi și forme de artă și este destinată creatorilor care lucrează în domeniile teatrului și dramaturgiei. Premiul poartă numele lui Ion Caramitru (1942–2021), actor și regizor român, primul președinte al ABE și fost ministru al Culturii al României.

Despre Academia Balkanica Europeana

Academia Balkanica Europeana a fost fondată pe 29 octombrie 2017 la Teatrul Național din București, cu participarea unor reprezentanți din zece țări din regiune și a lui Jean-Patrick Connerade, președintele Academiei Europene de Științe. ABE își propune să promoveze artiști și cercetători remarcabili din domeniile literaturii, teatrului, filmului, muzicii, artelor plastice și științei din România, Turcia, Serbia, Grecia, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Albania, Macedonia de Nord și Muntenegru.

Marele Premiu „Ion Caramitru” a fost acordat pentru prima dată în 2024, laureatul fiind regizorul, actorul și scriitorul portughez Tiago Rodrigues, directorul Festivalului de la Avignon. În acest an, juriul internațional a acordat Premiul „Ion Caramitru” 2025 regizorului sălăjean Szabó K. István, distincția fiind înmânată pe 14 noiembrie în Macedonia de Nord, după premiera spectacolului regizat de acesta.

Regizor în numeroase teatre și spectacole din diverse țări.

Szabó K. István este un artist care a creat în numeroase părți ale lumii. A regizat în teatre românești și maghiare, dar și spectacole în țări precum Serbia, Germania, Lituania și Statele Unite. Portofoliul său artistic cuprinde aproape 100 de spectacole de teatru.

Acesta a studiat regia teatrală la Universitatea de Arte din Târgu Mureș. Între anii 1999 și 2007 a fost regizor principal, director artistic și, pentru scurt timp, director al Teatrului Tomcsa Sándor din Odorheiu Secuiesc. Din 2005 a fost regizor al Teatrului Csiky Gergely din Timișoara, iar din 2007 a ocupat funcția de director al teatrului independent ARCA din București.

Între 2009 și 2011, Szabó K. István a fost regizor al Teatrului Tineretului din Piatra Neamț, iar între 2011 și 2015 a fost regizor și director artistic al Teatrului Szigligeti din Oradea. Începând cu anul 2022, artistul sălăjean este profesor al Departamentului de Regie Teatrală din cadrul Universității de Teatru și Cinematografie din Budapesta, iar în perioada 2023-2024 a fost director artistic al Teatrului Național Csokonai din Debrecen.

Szabó K. István a primit numeroase premii în Ungaria și România, între care Premiul „Hevesi Sándor” în 2019, pentru promovarea artei teatrale în limba maghiară în străinătate, și Premiul „Jászai Mari” în 2021.