Luptătorii zălăuani de kickboxing, pe podium la Cupa Maramureșului

În data 22 noiembrie, în municipiul Baia Mare a avut loc marele turneu internațional de kickboxing „Cupa Maramureșului” – ediția V-a, organizata de ACS KickBoxing Baia Mare (maestrul Polgar Oliver) în sala de sport a Colegiului Economic „Nicolae Titulescu”, pe suprafețe de luptă, ring și cușcă.

La competiție au luat parte peste 400 de sportivi din 12 județe din România, plus sportivi din Republica Moldova și Ungaria. ACS Ringul Sălăjean Zalău a reprezentat municipiul Zalău cu opt sportivi, antrenați de Lapuste Laurențiu și Cristian Terec. Kickboxerii zălăuani au luptat în superfight după un regulament al promoției K1 și au obținut șase locuri I prin Dorel Ion – categoria Tineret, Burian Mihai – categoria Tineret, David Torok – categoria Tineret, Andrei Balint – categoria Tineret, Giurgiu Antonio – categoria Juniori, Pușcaș Andrei – categoria Juniori. De asemenea, au obținut două locuri II prin Oros Armando – categoria Tineret și Ciobanca Patrick – categoria Cadeți. Antrenamentele de box si kickbox au loc în apropierea Parcul Central din Zalău, strada Gheorghe Lazar nr. 14.

M. S.