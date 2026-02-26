Piaţa auto din România a avut cel mai puternic declin din UE în ianuarie

Înmatriculările de autoturisme noi în Europa au scăzut în ritm anual în luna ianuarie 2026, acesta fiind primul declin înregistrat după luna iunie 2025, afectate de scăderile înregistrate pe principalele pieţe, inclusiv Germania, Franţa şi Polonia, potrivit datelor publicate marţi de Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite Reuters.

Asociaţia, care îi reprezintă pe cei 16 mari constructori auto din Europa, a informat că 961.382 de autoturisme au fost înmatriculate în luna ianuarie 2026 în Uniunea Europeană, Marea Britanie şi ţările EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia), în scădere cu 3,5% comparativ cu aceeaşi lună din 2025, transmite Reuters. Piaţa auto din Uniunea Europeană a înregistrat o contracţie de 3,9% în ritm anual, până la 799.625 de autoturisme, potrivit ACEA.

Piaţa auto din România a înregistrat un declin de 33,5% în ritm anual, în condiţiile în care în prima lună a acestui an au fost înmatriculate doar 7.927 autoturisme, comparativ cu 11.920 autoturisme în luna ianuarie a anului trecut, transmite Reuters.

În funcţie de motorizare, înmatriculările de maşini pe benzină în Europa au scăzut cu aproximativ 26% în ritm anual, cu un declin dramatic în Franţa, respectiv 49%, şi în Germania, cu 30%, potrivit datelor ACEA. Aceste autoturisme au trecut de la aproape o treime din cota de piaţă în Europa la puţin peste o cincime. În schimb, vânzările de maşini electrice cu baterii, hibride plug-in şi hibrid-electrice au crescut cu aproximativ 14%, 32% şi 6% şi, împreună, au reprezentat 69% din înmatriculări, faţă de 59% în ianuarie 2025, transmite Reuters.

În rândul principalilor constructori generalişti, înmatriculările Volkswagen, Renault şi Toyota în Europa au scăzut cu 3,8%, 15%, respectiv 13,4%, în timp ce cele ale producătorului chinez BYD au crescut cu 165%, potrivit datelor ACEA. De asemenea, înmatriculările Stellantis au înregistrat creşteri de 6,7%, transmite Reuters.

În interiorul grupului Renault, înmatriculările de autoturisme marca Dacia în Europa au scăzut cu 35% în luna ianuarie, până la 31.819 de unităţi, potrivit ACEA.

Industria auto europeană este în mijlocul unei transformări majore, producătorii tradiţionali de automobile luptându-se să concureze cu modelele chinezeşti mai ieftine şi cu un efort acum amânat către decarbonizare, potrivit ACEA. De asemenea, producătorii europeni se confruntă cu un mediu comercial şi mai incert, după ce vineri majoritatea tarifelor americane au fost declarate ilegale de Curtea Supremă a Statelor Unite, transmite Reuters.

