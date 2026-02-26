Strategia naţională împotriva agresiunilor asupra personalului medical, lansată în consultare publică

Federaţia Solidaritatea Sanitară a anunţat publicarea primei forme a Strategiei naţionale de acţiune împotriva agresiunilor la adresa profesioniştilor din sănătate pentru perioada 2026-2030, precum şi deschiderea consultării publice asupra documentului. Potrivit sindicaliştilor, strategia este adresată Guvernului, Ministerul Sănătăţii, Parlamentului şi instituţiilor cu responsabilităţi în domeniu, reprezentând un răspuns la un fenomen care a depăşit nivelul unor incidente izolate.

• Opt piloni de intervenţie

Documentul propune un plan structurat pe opt direcţii principale: guvernanţă şi responsabilitate instituţională; cadrul juridic şi aplicarea legii; securitate fizică şi tehnologică în unităţi; management operaţional al situaţiilor de violenţă; formarea personalului şi cultura organizaţională; sistem unitar de raportare şi Observator Naţional; sprijin juridic şi psihologic pentru victime; integrarea siguranţei personalului în standardele de acreditare. Federaţia solicită adoptarea rapidă a strategiei şi constituirea unui mecanism interministerial de implementare.

• Propuneri legislative şi măsuri urgente

Printre priorităţi se numără: introducerea unei infracţiuni specifice pentru agresiuni asupra personalului medical; urmărirea penală din oficiu; standardizarea securităţii în spitale; crearea unui sistem naţional de raportare a agresiunilor; programe de sprijin post-incident pentru victime.

Strategia vine pe fondul unor incidente recente, inclusiv agresarea unor medici la unităţi medicale din Târgu Jiu şi Borşa. Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a calificat lovirea unui medic în timpul resuscitării drept un act de „gravitate extremă”. Datele Organizaţia Mondială a Sănătăţii indică faptul că între 8% şi 38% dintre lucrătorii din sănătate sunt victime ale violenţei fizice în carieră, iar Federaţia Europeană a Asistenţilor Medicali estimează că riscul poate ajunge până la 80% în unele state.

• Reacţia ministrului Sănătăţii

Ministrul Alexandru Rogobete a transmis că violenţa împotriva personalului medical nu va fi tolerată şi că siguranţa acestuia reprezintă o prioritate. Acesta a cerut managerilor de spitale să adopte măsuri urgente, inclusiv: actualizarea procedurilor de securitate; reevaluarea accesului în unităţi; aplicarea strictă a regulilor de vizită. Forma finală a strategiei va integra concluziile a două conferinţe programate la Cluj-Napoca şi Târgu Mureş, dedicate calităţii vieţii profesionale şi cadrului legislativ în domeniu.

