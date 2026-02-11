Parohii vacante în Sălaj

Episcopia Sălajului a anunțat vacantarea postului de preot-paroh în mai multe parohii din județul nostru. Este vorba despre parohiile din Măeriște, Criștelec, Fildu de Mijloc și Căpâlna. În primele trei parohii sunt disponibile și case parohiale, doar la Căpâlna nu există. Examenul și interviul pentru ocuparea parohiilor vacante, cu excepția Parohiei Căpâlna, vor avea loc în data de 17 februarie 2026, la Centrul Eparhial.
