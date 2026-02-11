# No, să împute treaba, îi bai, iar mulț funcționari îs supăraț. O auzât că poate vor trăbui și plece. Indie? La privat, că la stat îs pe mulț. No, staț liniștiț, că doră nu i-or da afară pă simpatinzațî die partid, nu?

# Ieri, scandal al Perla după ce un individ călare pă trotinetă era să intre într-un grup de copii. Pruncii așteptau autobuzul, iar când au dat să traverseze trotuarul pentru a ajunge la mașină, hop trotineta în fața lor. Noroc că s-au ferit la timp. Cine s-a enervat? Trotinetistul! Înjurături, urări de bine pentru prunci, carne în frigider. Poate îl recunoașteți. E unul cu gabarit depășit, colorat din cap până-n picioare.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu