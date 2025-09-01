Moment aniversar pentru Muzeul Holocaustului din Transilvania de Nord – Șimleu Silvaniei

Cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la înființarea Muzeului Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord, conducerea instituției muzeale organizează un eveniment de profundă semnificație, menit să onoreze memoria victimelor Holocaustului, să promoveze educația despre istorie și să întărească valorile toleranței, respectului reciproc și solidarității. Joi, 11 septembrie , vor fi organizate o serie de momente pentru o seară specială, plină de emoție și conștientizare.

Programul include lansarea manualului auxiliar educațional „Moștenirea Evreiască din Sălaj”, o inițiativă menită să păstreze vie memoria și tradițiile culturale ale comunității evreiești din Sălaj. Va mai avea loc spectacolul „Cioburi de oglindă” cu Maia Morgenstern – un act artistic de poezie și muzică, o reflecție asupra fragilității și frumuseții vieții și un concert alături de „Klezmer Band” din Oradea, o incursiune autentică în muzica evreiască tradițională, plină de emoție și istorie. Seara se va încheia cu o cină festivă la Restaurantul „Shalom”, unde cei prezenți vor împărtăși momente de solidaritate și recunoștință. Seară este dedicată cunoașterii, comemorării și promovării valorilor umanității, potrivit directorului instituției muzeale, sălăjeanul Daniel Stejeran.